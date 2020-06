Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grosse concurrence pour Zidane dans le dossier Havertz !

Publié le 10 juin 2020 à 21h00 par D.M.

Alors que Kai Havertz est courtisé par le Real Madrid, Chelsea lorgnerait également l’attaquant allemand et aurait formulé une première offre. Le Bayer Leverkusen demanderait 80M€ pour le laisser filer.

Kai Havertz devrait être à coup sûr l’un des acteurs majeurs du prochain mercato. Auteur de 11 buts en Bundesliga cette saison, l’attaquant de 20 ans figure sur les tablettes de nombreux cadors européens. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 19 mai dernier, le Real Madrid est tombé sous le charme du joueur du Bayer Leverkusen. Mais le club espagnol n’est pas le seul à surveiller Kai Havertz puisque Manchester United, le FC Barcelone, Liverpool, le PSG et le Bayern Munich se sont également positionnés.

Chelsea s’immisce dans le dossier Havertz