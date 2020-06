Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l’après-Neymar et Mbappé, Leonardo aurait une idée

Publié le 10 juin 2020 à 17h45 par Th.B.

Alors que Neymar semblait tout proche de quitter le PSG l’été dernier pour revenir au FC Barcelone, la direction sportive du club de la capitale aurait activé la piste menant à Wilfried Zaha. Souhaitant se lancer un nouveau challenge, l’Ivoirien semble toujours être une option pour Paris.

Disposant tous les deux d’un contrat qui expirera en juin 2022, les avenirs de Kylian Mbappé et de Neymar au PSG ne semblent pas assurés. D’autant plus que le FC Barcelone ne lâche rien pour la star auriverde quand le Real Madrid ou encore Liverpool qui a contacté le clan Mbappé, comme le10sport.com vous le révélait fin avril, s’intéressent au champion du monde. Les deux attaquants du PSG n’auraient pas encore entamé de discussions concrètes avec la direction pour prolonger leurs engagements contractuels respectifs. Ainsi, à l’été 2021, le départ d’un voire des deux joueurs pourrait avoir lieu. Afin de les remplacer, Leonardo aurait une piste qu’il semblerait déjà avoir activée l’été dernier. The Daily Mirror révélait en août 2018 que le profil de Wilfried Zaha plaisait particulièrement à la direction du PSG, moment où Neymar était régulièrement annoncé de retour au Barça . Mais qu’en est-il désormais ?

Zaha toujours dans les plans du PSG ?