Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a les idées claires dans ce dossier à 111M€ !

Publié le 10 juin 2020 à 17h00 par La rédaction

Alors qu’aucun accord entre l’Inter Milan et le FC Barcelone n’aurait été trouvé et que la clause à hauteur de 111M€ prévue dans le contrat de Lautaro Martinez prendra fin le 7 juillet prochain, le club catalan serait très confiant dans ce dossier. Explications.

Pisté par le FC Barcelone dans le but de renforcer la ligne d’attaque de Quique Setién, Lautaro Martinez serait prêt à tout pour rejoindre le club catalan. D’ailleurs, certains médias s’accordent à dire qu’il existerait déjà un accord verbal entre le Barça et l’attaquant de l’Inter Milan. Le problème aujourd’hui est de trouver un accord avec l’Inter Milan. Désireux de ne pas lever la clause de libération mirobolante de l’Argentin, le FC Barcelone aurait fait plusieurs offres mais aucune d’entre elles n’auraient convaincu les Nerazzurri . De plus, SPORT a annoncé ce mercredi que le club catalan aurait jusqu’au 7 juillet, date de l’expiration de la clause de 111M€ de Lautaro, pour espérer recruter le buteur de 22 ans. Le Barça va-t-il s’aligner avec la demande des dirigeants italiens ? Pas du tout si l’on en croit ces informations...

Le Barça très confiant malgré la date d’expiration !