Mercato - Barcelone : Ce dossier brulant débloqué... par un ancien du Real Madrid ?

Publié le 10 juin 2020 à 15h00 par A.C.

Le FC Barcelone, qui semble vouloir recruter à tout prix Lautaro Martinez, pourrait bien être contraint de remercier un ancien rival.

En Catalogne, on ne parle que de lui. Chouchou de Lionel Messi et révélation de la Serie A, Lautaro Martinez est la grande priorité du FC Barcelone, cet été. Le problème, c’est que les dirigeants barcelonais ne souhaitent pas lever la clause d’achat du joueur de l’Inter, fixée à 111M€ et se sont donc enlisé dans des négociations interminables. Récemment, le club milanais a pourtant entrouvert la porte à un possible départ de Lautaro Martinez.

Morata à l’Inter pour débloquer Lautaro Martinez