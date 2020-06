Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opération colossale lancée pour recruter Haaland ?

Publié le 10 juin 2020 à 13h00 par La rédaction

Au cœur de nombreuses polémiques, Luka Jovic pourrait quitter le Real Madrid dès cet été et rendre un énorme service à Zinédine Zidane dans le dossier Erling Haaland. Explications.

Il y a quelques semaines, le Real Madrid a officiellement communiqué que Luka Jovic serait absent pendant au moins deux mois à la suite d’une fracture extra-articulaire dans l'os calcanéen. Une annonce qui a fait beaucoup de bruit car le Serbe se serait en fait blessé en tombant d'un mur à Belgrade et en bravant ainsi les consignes sanitaires pendant le confinement. De plus, l’attaquant de 22 ans s’est tout récemment affiché sur les réseaux sociaux à côté d’un barbecue et de nombreux amis. Bref, Jovic est au cœur de nombreuses polémiques et le Serbe aurait peut-être pu s’en passer après une première saison très moyenne. Auteur de seulement 2 buts pour ses premiers mois au Real Madrid, Luka Jovic aurait perdu la confiance de ses dirigeants mais aussi celle de Zinédine Zidane. Sont-ils prêts à s’en débarrasser ? En réalité, le club merengue aurait une bien meilleure idée derrière la tête : l’intégrer dans la grosse opération d’Erling Haaland !

Deux solutions pour le transfert Jovic - Haaland !