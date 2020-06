Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur de Zidane proche du départ ?

Publié le 10 juin 2020 à 10h30 par La rédaction

Pensionnaire du Real Madrid depuis l’été dernier, Luka Jovic pourrait quitter le club merengue dès les prochains mois. Un club prestigieux serait effectivement tout proche de passer la seconde dans le dossier !

Arrivé au Real Madrid l’été dernier contre la modique somme de 60M€, Luka Jovic n’a pas du tout répondu aux attentes pour sa première saison sous les couleurs du club merengue. Avec seulement deux petits buts en 24 apparitions toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de l'Eintracht Frankfurt n’a toujours pas convaincu le Real Madrid, à commencer par Zinédine Zidane. L’entraineur français pourrait alors s’en séparer dès cet été et un club Italien serait prêt à l’accueillir !

Jovic vers le Milan AC ?

Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira rapportées via son compte Twitter , le Milan AC préparerait une offre de prêt de deux ans avec une option d’achat à la clé pour Luka Jovic. Le Serbe et le Real Madrid donneront-ils leur feu vert ? Difficile de le savoir d’autant plus qu’en attendant de tenter boucler le transfert de Kylian Mbappé en 2021, le club merengue verrait en Luka Jovic un suppléant de taille à Karim Benzema la saison prochaine. À noter aussi que le Milan AC ne serait pas le premier club italien à se positionner sur ce dossier puisque le Napoli de Gennaro Gattuso serait aussi très intéressé. Affaire à suivre.