Mercato - PSG : Zidane devrait jouer un sale tour à Leonardo…

Publié le 10 juin 2020 à 22h15 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG, Eduardo Camavinga aurait la ferme intention de signer au Real Madrid. Le transfert du Rennais à la Casa Blanca serait d’ailleurs l’opération la plus plausible du club merengue pour le mercato estival à venir.

Du haut de ses 17 ans, Eduardo Camavinga affole l’Europe. Le PSG, le Milan AC, le Borussia Dortmund, Manchester United… Les prétendants sont légion. Néanmoins, le Real Madrid a déjà formulé une offre de transfert au Stade Rennais pour Camavinga qui s’élève à 50M€ avec 10M€ de bonus, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité le 5 juin. De plus, comme le journaliste de Ouest France , Benjamin Idrac l’a assuré à la Onda Cero : « Le futur de Camavinga est au Real Madrid, pas au PSG ou dans un autre club. C’est très clair pour lui. Le seul doute c’est de savoir si c’est pour cet été ou le prochain. Il y a un souhait du joueur et de ses parents pour aller à Madrid ». Toutes les routes semblent mener à Madrid pour Camavinga.

Le Real Madrid aurait largué le PSG dans l’opération Camavinga