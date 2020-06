Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un défenseur de Villas-Boas affole le marché !

Publié le 10 juin 2020 à 20h45 par La rédaction

Après une bonne saison en prêt à Sochaux, plusieurs clubs européens sont intéressés par Christopher Rocchia. Le défenseur de l’OM devrait bientôt rencontrer la direction marseillaise pour éclaircir son avenir.

De retour d'une saison de prêt passée à Sochaux, Christopher Rocchia (22 ans) est de nouveau un joueur de l’Olympique de Marseille. Déjà en possession de Jordan Amavi au poste de latéral gauche l'été dernier, Hiroki Sakai dépannant à ce poste, l’OM avait décidé de laisser filer son jeune défenseur en Ligue 2 pour qu’il puisse obtenir un temps de jeu satisfaisant. Et c’est chose faite pour le natif de Marseille. Auteur de 22 apparitions sous le maillot des jaunes et bleus , Christopher Rocchia a engrangé de l’expérience et de la confiance. Le latéral gauche marseillais avait assuré que sa priorité était de s’imposer à l’OM, même s’il ne sait pas de quoi sera exactement fait son avenir. Mais le club marseillais, en quête de liquidités, pourrait bien se séparer de son jeune joueur pour commencer à renflouer les caisses.

Quatre clubs sont intéressés par Rocchia