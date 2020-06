Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message fort pour l’avenir de Kai Havertz !

Publié le 10 juin 2020 à 19h00 par T.M.

Si Zinedine Zidane fait les yeux doux à Kai Havertz, du côté du Bayer Leverkusen, on refuse de baisser les bras aussi facilement.

Cet été, Kai Havertz pourrait bien être l’un des gros feuilletons du mercato. Excellent actuellement avec le Bayer Leverkusen, le prodige allemand a éveillé l’intérêt des plus grands clubs européens, en particulier le Real Madrid. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, Zinedine Zidane apprécie tout particulièrement le joueur de 20 ans, espérant l’avoir sous ses ordres la saison prochaine. En attendant Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, la Casa Blanca pourrait d’abord frapper fort avec l’arrivée de Kai Havertz. Néanmoins, convaincre la direction du Bayer ne sera pas si simple.

Leverkusen garde espoir