Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez se livre sur la piste M’Baye Niang !

Publié le 10 juin 2020 à 11h45 par La rédaction

A l’occasion d’un live Twitch, le milieu de terrain français de l’OM Maxime Lopez affirme qu’il ne verrait pas d’un mauvais œil le transfert de M’Baye Niang la saison prochaine…

M’Baye Niang ne fait pas réellement l’unanimité. Souvent critiqué par un bon nombre de consultants, le buteur du Stade Rennais souhaiterait rejoindre l’OM la saison prochaine. Cependant, comme révélé pa r le10sport.com , aucune offre n’aurait été formulée par l’OM concernant le buteur rennais, et aucune discussion entre les deux clubs n’aurait été entamée. Pourtant, ces derniers jours, internet s’enflamme concernant ce dossier, et le milieu de terrain de l’OM Maxime Lopez a réagi concernant cette rumeur de transfert…

« Si ça se fait, c’est bien, c’est un très bon joueur »