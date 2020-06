Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet attaquant de Ligue 2 qui refroidit les intentions d’Eyraud !

Publié le 3 juin 2020 à 17h45 par T.M.

Alors qu’un intérêt de l’OM avait été annoncé pour Adrian Grbic, l’attaquant de Clermont ne s’est pas vraiment montré emballé par cette possibilité de rejoindre la Canebière.

Pour la saison prochaine, l’OM semble avoir fait du recrutement d’un attaquant une priorité. Depuis plusieurs jours, la priorité est donnée à M’Baye Niang, actuellement à Rennes, mais d’autres noms ont aussi été évoqués pour venir épauler Dario Benedetto et Valère Germain sur le front de l’attaque. Il avait notamment été question d’un intérêt des Phocéens pour Adrian Grbic. A 23 ans, le buteur autrichien évolue actuellement du côté du Clermont Foot, avec qui il a marqué 17 buts en 26 matchs de Ligue 2 cette saison. Une piste intéressante pour l’OM, mais Grbic a toutefois jeté un froid sur cette possible arrivée du côté du Vélodrome.

« Sportivement, ce serait une erreur »