Mercato - OM : Zubizarreta à la lutte avec l'ASSE pour ce buteur de Ligue 2 ?

Publié le 27 mars 2020 à 23h00 par D.M.

De nombreux clubs de Ligue 1 à l’instar de l’ASSE, de l’OM ou encore du FC Nantes suivraient les prestations d'Adrian Grbic. Cependant, le prix du joueur de Clermont pourrait être un frein dans ce dossier.

« Oui, ils ont essayé de le faire, enfin ils se sont renseignés sur lui, mais comme ils avaient déjà Beric et Diony, ils étaient plus dans l'optique de se libérer de salaires plutôt que de recruter », déclarait le journaliste d’ Eurosport Manu Lonjon concernant un intérêt de l’ASSE pour Adrian Grbic lors du dernier mercato estival. L’attaquant autrichien a finalement rejoint Clermont, mais les dirigeants stéphanois n’auraient pas délaissé ce dossier. A la recherche d’un avant-centre, les Verts voudraient s’attacher les services de ce joueur de 23 ans, auteur de 17 buts en Ligue 2 cette saison. Toutefois, l'ASSE pourrait voir ses plans contrariés par plusieurs écuries de Ligue 1, dont l'OM.

L'ASSE à la lutte avec l'OM pour Grbic