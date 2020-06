Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce qui scelle l’avenir de Youcef Atal !

Publié le 11 juin 2020 à 17h45 par T.M.

Avec l’ouverture du mercato franco-français, Leonardo aurait pu se jeter sur Youcef Atal afin de l’attirer au PSG. Toutefois, l’avenir de l’Algérien s’écrirait bel et bien du côté de l’OGC Nice.

Leonardo profitera-t-il du mercato franco-français pour renforcer le PSG ? Cela pourrait bien être le cas. En effet, le directeur sportif parisien pourrait notamment aller piocher du côté de Rennes. A la recherche d’un latéral droit pour pallier le départ de Thomas Meunier en fin de contrat, Leonardo serait bien avancé pour l’arrivée d’Hamari Traoré. Selon les informations du journaliste de Canal+ , Lilian Gatounes, le Sénégalais pourrait être la deuxième recrue de l’été du PSG après Mauro Icardi. Une arrivée qui pourrait alors mettre fin aux rumeurs entourant Youcef Atal. Cela fait désormais plusieurs mois que l’Algérien de l’OGC Nice revient aux abords du Parc des Princes. De toute façon, les Aiglons n’ont aucune envie de s’en séparer.

« On va le conserver »