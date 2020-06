Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tout proche de sa deuxième recrue après Icardi ?

Publié le 11 juin 2020 à 8h15 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau profil au poste de latéral droit avec le départ programmé de Thomas Meunier, le PSG se rapprocherait d’un transfert d’Hamari Traoré en provenance de Rennes.

« Bien sûr que Paris ça fait rêver. C'est un grand club. Et si un tel club s'intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail », confiait Hamari Traoré (28 ans) le 13 mai dernier dans les colonnes de L’Equipe, ouvrant ainsi la porte à un transfert au PSG cet été. Ciblé par Leonardo dans l’optique de venir assurer la succession de Thomas Meunier, qui arrive au terme de son contrat au Parc des Princes, Traoré présente un avantage certain sur le plan financier puisqu’il n’a plus qu’un an d’engagement avec le Stade Rennais. Et son arrivée au PSG pourrait clairement se préciser…

Traoré tout proche du PSG ?

Lilian Gatounes, journaliste de Canal + , indique sur son compte Twitter qu’Hamari Traoré se rapprocherait sensiblement du PSG. Après avoir bouclé le recrutement définitif de Mauro Icardi (50M€ + 8M€ de bonus) il y a une dizaine de jours, Leonardo pourrait donc acter son deuxième renfort du mercato estival avec le latéral droit malien du Stade Rennais, qui serait alors mis en concurrence avec Thilo Kehrer et Colin Dagba au PSG la saison prochaine.