Mercato - PSG : Al-Khelaïfi aura bien un coup à jouer avec Aouar !

Publié le 11 juin 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers des hauts représentants du PSG depuis de longs mois, comme le10sport.com vous l’a révélé, Houssem Aouar dispose d’un bon de sortie cet été de la part de la direction de l’OL.

Et si Houssem Aouar était le milieu de terrain tant recherché par Leonardo ? En tout cas, comme le10sport.com vous le révélait en janvier dernier, le profil de l’espoir français de 21 ans plaît au président Nasser Al-Khelaïfi. Le directeur sportif du PSG a d’autres priorités comme Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer, Lorenzo Pellegrini et Lucas Paquetá. Ces dossiers seraient compliqués, les clubs ayant des demandes très élevées. Du côté de l’OL, des ventes auront lieu cet été et Houssem Aouar devrait être l’une d’elles. Directeur sportif de l’OL, Juninho a d’ailleurs ouvert la porte à son transfert.

«Si on reçoit des propositions on va analyser »