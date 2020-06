Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une aide inespérée pour Puel cet été !

Publié le 11 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Contraint de vendre cet été afin de renflouer les caisses de l'ASSE, Claude Puel ne devait pas s'attendre à ce que Franck Honorat suscite autant de convoitises. Une excellente surprise pour les Verts.

En vue de cet été, Claude Puel a les idées claires. Son plan est de rajeunir son effectif en attirant de jeunes talents à bas coût tout en cédant plusieurs cadres. Dans cette optique, Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans) ont déjà débarqué et Adil Aouchiche semble être la grande priorité de Claude Puel pour les prochaines semaines. Toutefois, il va également falloir songer à vendre des joueurs. Le nom de Denis Bouanga revient avec insistance compte tenu de sa jolie valeur marchande (environ 15M€), tandis que les départs de Wahbi Khazri ou encore Yann M'Vila permettraient d'alléger la masse salariale. Mais finalement, la première vente estivale de l'ASSE pourrait concerner un joueur auquel on ne s'attendait pas forcément.

Plusieurs offres pour Honorat