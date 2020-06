Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de l’OL sur l’avenir d’Aouar !

Publié le 10 juin 2020 à 21h45 par D.M.

Questionné sur l’avenir d’Houssem Aouar, le directeur sportif de l’OL Juninho a laissé entendre que le joueur pourrait quitter Lyon lors du prochain mercato.

Formé à l’OL, Houssem Aouar a gravi les échelons jusqu’à devenir l’une des pièces maîtresses de l’équipe première. Auteur de grandes prestations cette saison, le joueur de 21 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG courtise Houssem Aouar, mais le club parisien devrait faire face à une concurrence XXL sur ce dossier. Le milieu de terrain figurerait également sur les tablettes du Real Madrid, de la Juventus ou encore de Manchester City.

«La plupart des jeunes formés à la maison sont partis à un moment où l’autre»