Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça revoit ses plans pour Coutinho !

Publié le 11 juin 2020 à 1h00 par La rédaction

Alors que depuis des mois le FC Barcelone chercherait à vendre Philippe Coutinho la saison prochaine, la direction barcelonaise semble vouloir changer de plan pour l’international brésilien, notamment à cause de la crise du coronavirus…

Le Barça change de cap dans le dossier Coutinho. Depuis des semaines, le FC Barcelone plancherait sur le cas de l’international brésilien, prêté jusqu’à la fin de la saison du côté du Bayern Munich, qui a déjà annoncé qu’il ne lèvera pas l’option d’achat de l’ailier. Depuis, les Blaugranas seraient en train de s’activer pour trouver un nouveau point de chute à l’international brésilien, que le Barça voudrait vendre pour environ 90M€. Cependant, avec la crise du coronavirus, le Barça serait prêt à envisager d’autres transactions…

Un échange envisagé pour cette transaction ?