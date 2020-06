Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Jong a dévoilé la raison de son transfert au Barça !

Publié le 11 juin 2020 à 0h30 par Th.B.

Frenkie de Jong est devenu un membre indéboulonnable du FC Barcelone et ferait partie des intransférables du club blaugrana pour le mercato estival. Néanmoins, le Néerlandais aurait pu ne jamais signer en faveur du Barça si le président catalan n’avait pas fait le déplacement aux Pays-Bas.

Frenkie de Jong (23 ans) est l’un des jeunes milieux de terrain les plus complets du football européen. Alors que le PSG et Manchester City étaient sur les rangs pour l’accueillir, l’international néerlandais a choisi de quitter l’Ajax Amsterdam pour rejoindre le FC Barcelone. Et les socios du Barça pourraient remercier le décrié président Josep Maria Bartomeu qui avait fait le déplacement en personne aux Pays-Bas pour obtenir l’accord du milieu de De Jong.

Bartomeu s’est bien déplacé aux Pays-Bas pour convaincre De Jong