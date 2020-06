Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Aouar, l’OL ouvre la porte à un transfert !

Publié le 10 juin 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Avec l’arrêt de la Ligue 1 et la septième place de l’OL, le club rhodanien ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Ainsi, les Lyonnais vont enregistrer des grosses pertes dans leurs caisses. Des ventes sont escomptées afin de limiter les dégâts et celle d’Houssem Aouar devrait avoir lieu. Une bonne chose pour le PSG ? La concurrence semble du moins très rude.

En juillet 2018, Houssem Aouar signait une prolongation de contrat de contrat qui le lie à l’OL jusqu’en juin 2023. Cependant, le milieu de terrain aurait pu quitter le club rhodanien seulement un an après ladite prolongation. Directeur sportif alors fraîchement arrivé à l’OL, Juninho a convaincu Aouar de poursuivre sa progression à Lyon et de ne pas répondre favorablement aux intérêts de Manchester City et des autres clubs intéressés par son profil. Le choix de l’espoir français de 21 ans n’était pas trop difficile puisque l’OL était engagé pour disputer la Ligue des champions. Néanmoins, ce ne sera pas le cas la saison prochaine. En effet, avec la crise sanitaire liée au Covid-19, les instances gouvernementales et la Fédération française de football ont décidé d’arrêter le championnat de Ligue 1, classant ainsi l’OL à la septième position, bien loin de la 3ème place qualificative pour la C1. Ainsi, l’OL va devoir faire une croix sur des indemnités conséquentes versées par l’UEFA pour la participation à la compétition. De quoi pousser le club rhodanien à dégraisser. Houssem Aouar dispose de la meilleure valeur marchande de l’effectif lyonnais et ne manque pas de courtisans, à commencer par le PSG. Le10sport.com vous révélait le 8 janvier dernier que Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens appréciaient le profil du talent formé à l’OL.

Aouar attiré par Manchester City ?

Hormis le PSG, la Juventus ou encore Manchester City s’intéresseraient au profil d’Houssem Aouar. Tuttosport révélait d’ailleurs ces derniers jours que l’avenir du joueur de l’OL pourrait s’inscrire du côté de Manchester City. En effet, si le Tribunal Arbitral du Sport donnait gain de cause aux Skyblues concernant l’appel du club mancunien pour contester la sanction de l’UEFA (interdiction pour deux saisons de toutes compétitions européennes), Houssem Aouar ferait de City sa destination privilégiée. De plus, le Français pourrait remplacer David Silva dont le contrat va prendre fin cet été tout en disposant d’un joli salaire. Cependant, tout reposerait sur la décision du TAS. Si Manchester City était bel et bien privé d’Europe la saison prochaine, Aouar pourrait aller voir ailleurs, étant en quête de C1. Le PSG aurait toujours un joli coup à jouer pour la pépite lyonnaise pour laquelle l’OL réclamerait un chèque de 50M€. C’est du moins l’information communiquée par Tuttosport . Mais rien ne semble acté sur la question de l’indemnité du transfert.

Juninho évoque un départ pour lequel le président Aulas fixera un prix