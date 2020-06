Foot- Mercato

Mercato - Juventus : Un énorme deal en préparation avec l'AS Roma ?

Publié le 10 juin 2020 à 20h10 par La rédaction

Gonzalo Higuain serait poussé vers la sortie par la Juventus. Pour le remplacer, la Vieille Dame envisagerait un échange avec l’AS Roma comprenant l’attaquant argentin.