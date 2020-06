Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé ses grandes priorités pour cet été !

Publié le 10 juin 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

Malgré la crise sanitaire qui frappe le monde, Leonardo a bien l'intention de se montrer très ambitieux cet été. Sa grande priorité sera de renforcer le milieu de terrain. Et dans cette optique le directeur sportif du PSG a les idées claires.

Bien que le mercato franco-français ait ouvert ses portes depuis lundi, c'est sur un autre marché que le Paris Saint-Germain est attendu. En effet, Leonardo semble être très ambitieux en coulisses et compte frapper fort cet été. Pour commencer, il a d'ores et déjà bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi et semble décidé à se séparer de plusieurs joueurs arrivant en fin de contrat, à commencer par Edinson Cavani et Thiago Silva. Désormais, sa grande priorité est de totalement modifier le milieu de terrain de l'effectif de Thomas Tuchel. Les arrivées d'Idrissa Gueye, déjà placé sur la liste des transferts, et d'Ander Herrera n'ont visiblement pas convaincu le directeur sportif du PSG qui souhaite au moins attirer deux joueurs dans ce secteur de jeu. Et après avoir activé de nombreuses pistes afin de faire le tri, Leonardo a affiné sa short-liste qui contient aujourd'hui quatre noms, tous venus de Serie A : Sergej Milinkovic Savic (Lazio Rome), Lorenzo Pellegrini (AS Roma) et les deux joueurs du Milan AC, Ismaël Bennacer et Lucas Paqueta. Autrement dit, pour le mercato du PSG, il faudra probablement regarder du côté de Rome ou de Milan.

Leonardo dégaine pour Bennacer et SMS...

Et Leonardo est déjà passé à l'action pour deux d'entre eux. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a déjà transmis une offre de 60M€ à la Lazio Rome pour Sergej Milinkovic-Savic tandis que le Milan AC a d'abord refusé 30M€ puis une seconde offensive à 40M€ pour Ismaël Bennacer. Toutefois, le milieu de terrain serbe est jusque-là la grande priorité de Leonardo, mais le club de la capitale italienne se montre encore gourmand pour son joueur tandis que le directeur sportif parisien a d'ores et déjà annoncé qu'il n'irait pas plus haut. La solution pourrait venir d'Adam Marusic dont le nom est avancé pour être inclus dans la transaction afin de faire gonfler le deal. Compte tenu de la difficulté de ce dossier, Leonardo garde donc actives d'autres pistes, en plus de celle menant à Ismaël Bennacer.

... et garde le cap pour Pellegrini et Paqueta