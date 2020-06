Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Leonardo insiste pour Bennacer et n’oublie pas Paqueta

Publié le 8 juin 2020 à 17h45 par Alexis Bernard

En négociation avec le Milan AC pour Ismaël Bennacer, un dossier compliqué à boucler, Leonardo ne perd pas de vue la piste menant à Lucas Paqueta.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le PSG a dégainé une seconde offre au Milan AC pour Ismaël Bennacer. Après avoir proposé 30 millions d’euros, Paris est revenu à la charge avec un montant global de 40 millions d’euros. Pour l’heure, les dirigeants milanais ne sont pas vendeurs et souhaitent conserver Bennacer malgré la belle approche parisienne. Et si Leonardo ne perd pas espoir d’obtenir gain de cause, il n’oublie pas non plus un autre joueur qu’il apprécie énormément au Milan AC : Lucas Paqueta.

Paqueta, son autre coup de cœur

Si Leonardo apprécie très fortement le style et l’élégance de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome), sa priorité n°1 au milieu du terrain, le Brésilien est également sensible à Lucas Paqueta. Le technicien parisien est l’homme qui l’a fait venir au Milan AC, en se montrant décisif pour arracher sa signature. Toujours sur les tablettes du PSG, Lucas Paqueta était l’une des cibles de Leonardo l’hiver dernier. Dans un registre plus offensif, il pourrait parfaitement remplacer Julian Draxler, appelé à quitter le PSG cet été. Un profil moins onéreux que Milinkovic-Savic, pour qui Paris a proposé 60 millions d’euros et ne veut pas aller au-delà. Pour Paqueta, le Milan AC aspire à retomber sur ses pattes après avoir dépensé 35 millions d’euros pour sa venue.