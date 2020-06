Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Manchester United ne lâche pas Tolisso

Publié le 10 juin 2020 à 19h11 par La rédaction mis à jour le 10 juin 2020 à 19h13

N’étant plus un titulaire indiscutable au sein du Bayern Munich, Corentin Tolisso pourrait changer d’air. Un départ est envisagé et Manchester United serait très intéressé par l'ancien joueur de l'OL.