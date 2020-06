Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Jong révèle des doutes pour son transfert au Barça !

Publié le 10 juin 2020 à 20h00 par Th.B.

Ayant donné son accord au FC Barcelone à l’hiver 2019 avant de rejoindre le club culé à la fin de la saison dernière, Frenkie de Jong n’a pas caché avoir émis quelques doutes avant de signer en faveur du Barça. Explications.

Dans les ultimes jours du mercato hivernal de 2019, le FC Barcelone a pris de court la concurrence en parvenant à trouver un accord avec Frenkie de Jong et l’Ajax Amsterdam pour un transfert de 75M€. Pourtant, l’international néerlandais était aussi sur les tablettes de Manchester City ou encore du PSG. Après avoir quasiment bouclé sa première saison au FC Barcelone, Frenkie de Jong a profité d’une entrevue avec le journaliste Guillem Balague afin de s’ouvrir sur ses craintes en amont de sa signature au club culé.

« Au début des discussions, je n’avais pas le feeling… »