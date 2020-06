Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur le départ, Cavani y voit plus clair pour son avenir !

Publié le 10 juin 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Son contrat arrivant à expiration cet été avec le PSG, Edinson Cavani semble être très bien parti pour signer à l’Atletico Madrid qui voudrait toujours s’attacher ses services malgré l’accrochage entre le clan Cavani et les Colchoneros suite à son transfert avorté cet hiver.

À l'instar de Thiago Silva, Edinson Cavani est sur le départ. Le capitaine du PSG a été mis au courant par Leonardo en personne ces derniers jours que son contrat courant jusqu’au 30 juin ne sera pas prolongé pour une saison supplémentaire. C’est du moins ce que L’Équipe révélait récemment. Le10sport.com a tenu à mettre les choses au clair dans cette opération ce mercredi. D’après nos informations exclusives, la situation de Silva n’est pas encore réglée. Les discussions entre les deux parties ne sont pas encore closes. Paris propose un salaire largement revu à la baisse pour Thiago Silva qui percevrait des revenus trois fois inférieurs aux siens. Un salaire entre 4 et 5M€ annuel a été proposé par le directeur sportif. Le dossier n’est pas encore fermé, mais en ce qui concerne Edinson Cavani, une prolongation de contrat ne serait pas d’actualité. Alors quelles solutions se présentent au meilleur buteur de l’histoire du PSG ? L’Atletico Madrid semble à ce jour être la solution la plus probable pour son avenir. Et ce, bien que tout ne soit pas rose entre le club rojiblanco et le clan Cavani.

Le transfert avorté de Cavani à l’Atletico Madrid cet hiver ne change pas la donne

En effet, cet hiver, Edinson Cavani aurait pu signer en faveur de l’Atletico Madrid, mais les espérances salariales du joueur et l’indemnité de transfert demandée par le PSG semblent avoir fait capoter l’opération. Président de l’Atletico, Enrique Cerezo avait poussé un coup de gueule envers le clan Cavani en livrant ce témoignage. « La relation que certains joueurs entretiennent avec leurs représentants et leurs proches est scandaleuse. (…) Un jour, je dirai pourquoi Cavani n'est pas venu à l'Atletico et quand je le dirai, les gens me donneront raison ». Cependant, le discours du président Cerezo n’aurait pas agacé l’entourage de l’Uruguayen au point de le pousser à écarter l’option Atletico Madrid. En effet, d’après El Chiringuito , le buteur du PSG aimerait poursuivre sa carrière en Europe et verrait toujours le club rojiblanco comme une véritable option pour son avenir. Les premières discussions n’auraient certes pas encore commencées, néanmoins, l’optimisme serait de mise au sein du clan Cavani. Et la presse italienne va encore plus loin ces dernières heures.

Simeone toujours aussi admiratif du Matador