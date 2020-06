Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Martin Braithwaite annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 10 juin 2020 à 22h00 par La rédaction

Arrivé en cours de saison à Barcelone en provenance de Leganés, Martin Braithwaite a surpris de nombreux observateurs. Un scepticisme qui n’a pas démotivé le principal concerné qui affiche ses ambitions pour son futur au Barça.

L’achat de Martin Braithwaite en tant que joker médical par Barcelone avait beaucoup surpris. L’attaquant danois devait compenser les graves blessures subies coup sur coup par Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Ces blessures étaient censées maintenir les deux joueurs sur la touche jusqu'à la saison prochaine, mais la suspension par la pandémie de coronavirus de la saison 2019-2020 permet au moins à l’Uruguayen de revenir. Avec le retour en forme de Luis Suarez et une possible arrivée de Lautaro Martinez de l’Inter Milan, l’avenir de Martin Braithwaite semblerait s’écrire loin de Barcelone. Des rumeurs de départ qui ont forcé le principal intéressé à sortir du silence.

Braithwaite focalisé sur la fin de la saison