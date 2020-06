Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dybala peut-il vraiment jouer aux côtés de Messi ?

Publié le 10 juin 2020 à 16h30 par A.C.

Paulo Dybala, attaquant argentin de la Juventus, n’a pas fermé la porte à un avenir au sein du FC Barcelone. Mais est-il vraiment le joueur parfait pour seconder Lionel Messi ? Explications...

Après une saison très décevante, Paulo Dybala est redevenu le joueur magnifique qui faisait chavirer les cœurs, à l’Allianz Stadium de Turin. Meilleur joueur de la Juventus aux côtés de Cristiano Ronaldo, l’Argentin était pourtant poussé vers la sortie l’été dernier. Ses dirigeants ont en effet semblé vouloir le vende à tout prix, le proposant tour à tour à Tottenham, Manchester United et puis au Paris Saint-Germain. Ces destinations ne semblent toutefois pas tenter Dybala qui, s’il a assuré être heureux à la Juventus, s’est pris à rêver du FC Barcelone. « Le Barça est un club extraordinaire, encore plus avec Messi, mais la Juve est aussi une excellente équipe. Ici, j’ai la chance de jouer avec Buffon et Ronaldo » a confié l’attaquant, lors d’un long entretien accordé à CNN. Mais le principal obstacle à une arrivée de Dybala au Barça, pourrait bien être son compatriote Lionel Messi...

« C'est difficile pour moi de jouer avec Messi »

Il y a plusieurs années déjà, une possible arrivée de Paulo Dybala au FC Barcelone a été évoquée. Pourtant, tout est tombé à l’eau, suite à une sortie jugée hasardeuse par beaucoup, en Catalogne. « C'est difficile pour moi de jouer avec Messi » avait confié Dybala. Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Comment un tout jeune attaquant, qui commence à peine à se faire un nom en sélection argentine comme en Serie A, peut se permettre de critiquer Messi ? Il se trouve pourtant, que Dybala n’a pas tort et c’est Messi lui-même qui était un peu plus tard revenu sur cette déclaration. « Il a dit la vérité. A la Juventus, il joue dans la même position que moi, on recherche les mêmes zones... » a analysé la star du FC Barcelone. « Lorsque nous avons joué ensemble en sélection, il a été davantage décalé sur la gauche, ce à quoi il n'est pas habitué ». D’ailleurs, Antoine Griezmann n’est-il pas l’exemple parfait de ce problème ? Le Français possède en effet lui aussi à peu près les mêmes caractéristiques que Messi et on a très bien vu que cela ne l’a pas vraiment aidé.

Pourquoi quitter Cristiano Ronaldo et la Juve, pour le Barça et Messi ?