Mercato - OM : Ce que l’OM attend pour Maxime Lopez

Publié le 11 juin 2020 à 7h45 par La rédaction

Alors qu’il n’a qu’un an de contrat, Maxime Lopez s’est dit prêt à prolonger avec l’OM. Mais le club phocéen n’a entamé aucune démarche en ce sens pour l’instant. Pourquoi ? Réponse.

A l’occasion d’un live sur un réseau social, Maxime Lopez a fait le point sur son avenir, indiquant qu’il était prêt à prolonger, mais qu’il n’avait pas aujourd’hui de nouvelles du club en ce sens : « Il me reste un an de contrat. Pour l'instant, je n'ai aucun signe de la direction. Je n'ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. J'aimerais bien prolonger c'est sûr mais la balle n'est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille, je suis né ici, je vis ici. J'ai tout ici », a assuré Lopez, qui anticipe déjà sur la prochaine Ligue des champions avec l’OM : « Ça va nous mettre des frissons à tous, ça va faire bizarre pour tout le monde. J'espère qu'on ne prendra pas un groupe de fou ».

L’OM veut voir comment le marché réagit pour Maxime Lopez

Quelle est la stratégie du club phocéen ? Pourquoi n’a-t-il pas déjà entamé des discussions pour prolonger le bail de son milieu de terrain alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat ? Il existe une raison à cela : compte tenu de sa situation financière actuelle, l’OM ne peut exclure aucune possibilité de vente. Maxime Lopez ayant une valeur sur le marché, il est donc placé parmi les joueurs susceptibles de rapporter de l’argent. En conséquence, la direction de l’OM attend probablement de voir comment le marché répondra à son profil, et si des offres intéressantes lui parviennent. Si tel n’était pas le cas, alors il est probable que le club entame une discussion avec Lopez pour prolonger. Mais en l’état, il est encore un peu tôt pour cela.