Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en position de force pour cette piste à 30M€ ?

Publié le 11 juin 2020 à 15h45 par B.C.

Comme vous l'a révélé le 10 Sport, le PSG suit de près la situation de Lorenzo Pellegrini à la Roma. Si le joueur souhaiterait rester en Italie, son club serait dans l'incapacité de le prolonger actuellement, de quoi jouer en faveur de Leonardo...

Si la priorité de Leonardo pour renforcer l'entrejeu du PSG se nomme Sergej Milinkovic-Savic, cela n'empêche pas le directeur sportif parisien de regarder ailleurs. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, Lorenzo Pellegrini plaît beaucoup au club de la capitale, et sa situation est une aubaine pour le PSG. En effet, le milieu de 23 ans dispose d'une clause libératoire de 30M€ et évolue dans un club, l'AS Rome, en proie à des difficultés financières en cette période de crise sanitaire. De son côté, Pellegrini privilégierait un avenir à Rome, mais son avenir serait loin d'être scellé.

L'AS Rome ne peut pas prolonger Pellegrini