Mercato - PSG : Leonardo contraint de s’aligner pour cette piste à 50M€ ?

11 juin 2020

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour renforcer le milieu de terrain du PSG la saison prochaine, l’international ghanéen de l’Atlético Madrid Thomas Partey dispose d’une clause libératoire, fixée à environ 50M€. Et pour le faire venir, il faudra payer sa clause…

Les pistes ne manquent pas pour Leonardo au milieu de terrain. Désireux de renforcer l’entrejeu du PSG la saison prochaine, le directeur sportif brésilien a déjà coché les noms d’Ismaël Bennacer (AC Milan) et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) dans sa short-list. Cependant, et comme révélé par le10sport.com , Leonardo ne semble pas oublier Thomas Partey, qui serait également courtisé par de nombreux clubs de Premier League, dont Arsenal. Cependant, l’Atlético Madrid aurait fixé une clause libératoire d’environ 50M€ pour Partey, et pour le faire venir, le PSG devra payer cette clause…

« N’importe quel club qui atteint les demandes pourra le signer »