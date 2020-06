Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avance très bien sur deux gros dossiers de l'été...

Publié le 11 juin 2020 à 11h30 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2020 à 11h32

Avec les départs annoncés de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier en fin de contrat à la fin de la saison, le PSG compte bien se renforcer sur les côtés de sa défense pour la saison prochaine. Et deux pistes avanceraient très bien pour Leonardo…

La défense parisienne risque d’être chamboulée la saison prochaine. Ces derniers jours, le départ de Thiago Silva semble se préciser, puisque le PSG le laisserait partir libre à l’issue de la saison après 8 ans de bons et loyaux services. Mais ce n’est pas tout, puisque Layvin Kurzawa et Thomas Meunier sont également en fin de contrat à l’issue de la saison, et ne devraient pas être conservés par la direction parisienne la saison prochaine. Dans ce contexte, Leonardo s’activerait donc pour trouver leurs remplaçants pour la saison prochaine…

Hamari Traoré à droite…

Ainsi, Leonardo travaillerait toujours dans l’ombre pour tenter de trouver les remplaçants aux internationaux belges et français la saison prochaine. Pour le côté droit de sa défense, après le très probable échec de la piste Hakimi (que Zidane apprécie trop pour le laisser partir), le directeur sportif du PSG se serait tourné vers Hamari Traoré, le latéral droit de 28 ans du Stade Rennais. Un intérêt du PSG qui ne laisse pas l’intéressé insensible : « Bien sûr que Paris ça fait rêver. C'est un grand club. Et si un tel club s'intéresse à vous, ça signifie que vous avez fait du bon travail » confiait le joueur du Stade Rennais dans les colonnes de l’Equipe . Comme révélé par le journaliste de Canal+ Lilian Gatounes sur son compte Twitter , Hamari Traoré semble se rapprocher du PSG pour la saison prochaine. Un bon coup, à moindre coût pour Leonardo, qui ajouterait donc de la concurrence à Colin Dagba et Thilo Kehrer…

… et Theo Hernandez ou Telles à gauche ?