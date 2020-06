Mercato - PSG : Le message improbable du possible successeur de Kurzawa à Leonardo !

Foot - Mercato - PSG

Annoncé dans le viseur du PSG, Patrick van Aanholt a répondu à ces rumeurs en postant sur les réseaux sociaux un montage où on l'aperçoit sous le maillot parisien.

Le prochain mercato devrait être synonyme de fin d’aventure pour de nombreux joueurs du PSG en fin de contrat. C’est notamment le cas de Layvin Kurzawa qui voit son bail arriver à expiration en juin prochain et qui n’a pas reçu d’offre de prolongation comme cela a été annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 20 avril dernier. Leonardo chercherait donc un latéral gauche capable de succéder à Kurzawa et selon le média néerlandais ED , le PSG aurait ciblé Patrick van Aanholt qui évolue cette saison à Crystal Palace.

Des rumeurs qui n’ont pas tardé à faire réagir le principal intéressé. Sur son compte Twitter , le latéral de 29 ans s’est amusé en postant un montage fait par l’un de ses abonnés le représentant avec le maillot du PSG. Une représentation qui a surement fait sourire Patrick van Aanholt qui a appelé ses abonnées à lui envoyer de nouveaux montages : « Pouvez-vous tous continuer à m'en envoyer ? » Une manière originale de répondre aux rumeurs portant sur son avenir. Reste à savoir si le joueur portera véritablement un jour le maillot du PSG.

Can you all keep sending these through please pic.twitter.com/T7zj2AFsGW