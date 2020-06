Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo réclame du lourd pour remplacer Thomas Tuchel !

Publié le 10 juin 2020 à 22h45 par La rédaction

Malgré de bons résultats avec le PSG, Thomas Tuchel ne fait pas l'unanimité au sein du club parisien. Pour le remplacer, Daniel Riolo aimerait voir Mauricio Pochettino s'asseoir sur le banc du PSG.

C’est un véritable paradoxe. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, sort d’une deuxième saison consécutive avec le club parisien avec d'assez bons résultats. Depuis son arrivée en 2018, l'entraîneur allemand a toujours réussi des bonnes performances en Ligue 1 et a récemment passé les huitièmes de final en sortant le Borussia Dortmund. Malgré ces résultats, Leonardo, le directeur sportif du PSG, voudrait voir partir Thomas Tuchel pour permettre au club parisien de franchir un nouveau cap. De nombreuses tensions existeraient entre les deux hommes comme l'a montré le cas Icardi. Alors que le nom de Massimiliano Allegri circulerait du côté du PSG, Daniel Riolo aurait proposé un nouveau coach pour la succession de Thomas Tuchel, en fin de contrat en juin 2021.

Pochettino «serait le candidat idéal»