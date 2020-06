Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau point de tension entre Leonardo et Tuchel ?

Publié le 7 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Le récent transfert définitif de Mauro Icardi au PSG aurait mis de la friture sur la ligne entre Thomas Tuchel et Leonardo. Et les tensions pourraient continuer à croitre entre les deux hommes. Explications.

Si entre Thomas Tuchel et Leonardo, l’entente était cordiale ces derniers mois, cela commencerait à se tendre entre les deux hommes forts du PSG. Dernièrement, la presse italienne révélait, en effet, que le cas Mauro Icardi avait été source de tensions en interne. Alors que l’Argentin est désormais un joueur parisien à part entière, c’est Leonardo qui a géré ce dossier de bout en bout, réussissant à trouver un accord avec l’Inter Milan pour un transfert à 50M€. Or, ce recrutement définitif n’était pas forcément désiré par Tuchel, n’étant pas forcément fan du natif de Rosario. De quoi tendre la corde entre eux, mais il se pourrait bien que la relation se dégrade encore un peu plus prochainement…

Réclamé par Tuchel, vendu par Leonardo ?

Et c’est Idrissa Gueye qui pourrait prochainement cristallisé les nouvelles tensions entre Thomas Tuchel et Leonardo. Ces derniers mois, l’entraîneur du PSG n’avait cessé de répéter son désir de recruter un 6, ayant coché le profil du Sénégalais. Ayant manqué le coche en janvier 2019, le club de la capitale avait finalement raflé la mise l’été dernier en trouvant un accord avec Everton. Une bonne nouvelle donc pour Tuchel, mais Leonardo pourrait prochainement contrarier son entraîneur. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Gueye est loin de trouver grâce aux yeux du Brésilien. Une information confirmée par la suite par Abdellah Boulma, qui annonçait à son tour l’envie du directeur sportif du PSG de se séparer d’Idrissa Gueye. Un an seulement après son arrivée, l’ancien du LOSC pourrait donc faire ses valises alors que selon nos informations, Wolverhampton est notamment sur le coup.