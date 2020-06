Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur Leonardo doit-il vendre en priorité ?

Publié le 11 juin 2020 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2020 à 8h05

Très ambitieux pour le recrutement estival du PSG, Leonardo pourrait cependant être contraint de vendre afin de pouvoir mener à bien son projet. Dans cette optique, quel doit être le joueur à céder en priorité ?

Malgré la crise sanitaire, Leonardo semble ambitieux pour le mercato du Paris Saint-Germain. Ainsi, le directeur sportif parisien a déjà bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi pour 50M€, hors bonus, et souhaite désormais s'activer sur d'autres dossiers. Ainsi, un latéral gauche, un latéral droit et au moins un milieu de terrain sont attendus cet été. Mais afin de réussir à remplir ses objectifs, le PSG va probablement devoir vendre plusieurs joueurs. Une belle économie va déjà être réalisée sur la masse salariale avec les départs attendus d'Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et probablement Thiago Silva. Mais Leonardo souhaiterait également récupérer des indemnités de transferts sur plusieurs joueurs. Mais qui doit être vendu en priorité ?

Plusieurs joueurs sur la sellette

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Idrissa Gueye fait notamment partie des joueurs sur la sellette. Arrivant il y a un an, le Sénégalais garde une belle cote en Premier League, et Leonardo ne s'opposera pas à son départ, comme à celui d'Abdou Diallo. Toujours selon nos informations, l'ancien défenseur du Borussia Dortmund a des touches en Allemagne et en Angleterre. Recrutés pour près de 30M€ chacun, Gueye et Diallo ne seront donc pas retenus en cas de belle offre. D'autre part, Julian Draxler semble être le joueur dont le départ est le plus souhaité par la direction parisienne. Il faut dire que le contrat de l'Allemand prend fin en juin 2021, et Leonardo n'a plus envie de voir partir des joueurs libres. Leandro Paredes est également régulièrement annoncé partant notamment du côté la Juventus où il est très apprécié. Mais l'Argentin a vu sa cote remonter en flèche au PSG cette saison. Enfin, le départ d'Ander Herrera permettrait d'économiser un nouveau gros salaire tandis qu'il ne faut pas oublier Alphonse Areola, qui reviendra à Paris cet été après son prêt d'une saison au Real Madrid.



