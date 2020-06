Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre à prévoir dans ce dossier chaud ?

Publié le 11 juin 2020 à 18h15 par G.d.S.S.

Annoncé de plus en plus proche d’un transfert vers le PSG, Hamari Traoré aurait également reçu une offre de prolongation de la part du Stade Rennais qui pourrait donc relancer le dossier.

Thomas Meunier arrivant au terme de son contrat avec le PSG, Leonardo s’est logiquement mis en quête d’un nouveau latéral droit pour cet été. Les options Mattia De Sciglio (Juventus) et Adam Marusic (Lazio Rome) ont été évoquées ces dernières semaines, mais comme l’a révélé Canal +, Hamari Traoré (28 ans) serait finalement très bien engagé pour signer au PSG cet été. Le défenseur malien, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le Stade Rennais, pourrait donc être le prochain renfort de Leonardo, à moins que…

Rennes voudrait prolonger Traoré