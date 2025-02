PSG : «De très grands projets», grosse annonce avant son transfert ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n'a toujours pas prolongé son contrat avec Liverpool, qui arrive à son terme à la fin de la saison, le PSG serait attentif à l’évolution de la situation de Virgil Van Dijk. Interrogé sur son avenir, le défenseur âgé de 33 ans a assuré se concentrer sur le reste de la saison avec Liverpool, encore engagé dans trois compétitions et futur adversaire de Paris en Ligue des champions.

Annoncé sur la piste d’Ibrahima Konaté (25 ans), le PSG lorgnerait un autre joueur de Liverpool. Selon TBR Football, le club de la capitale ferait partie des formations attentives à la situation de Virgil Van Dijk, en fin de contrat avec les Reds. Le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, le Bayern Munich et la Juventus seraient aussi sur le coup, si jamais l’international néerlandais (78 sélections) décide de quitter Liverpool au terme de son contrat.

« J'ai de très, très grands projets dans ce sens »

« Il s'agit de s'assurer que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes au cours des deux prochains mois. Nous sommes encore engagés dans trois compétitions et nous voulons réussir dans chacune d'entre elles. C'est notre objectif principal. J'ai de très, très grands projets dans ce sens. Je veux m'assurer que cette équipe réussisse, et c'est mon principal objectif pour le moment », a confié Virgil Van Dijk au micro de Sky Sport, lui qui affrontera le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

« Quand il y aura une réponse définitive sur mon avenir… »

À propos de son avenir, le défenseur de Liverpool a ajouté : « Je ne peux pas parler des conversations personnelles qui ont lieu depuis un certain temps. Mais je peux dire que je suis entièrement dévoué au club. Je l'ai déjà dit, j'aime les supporters, le club. J'ai déjà vécu des moments extraordinaires et voyons ce que l'avenir nous réserve. Tant que je reste calme, je pense que le reste du monde peut rester calme aussi et quand il y aura une réponse définitive sur mon avenir... »