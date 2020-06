Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent dans ce dossier brûlant de Leonardo ?

Publié le 12 juin 2020 à 8h45 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid, Tanguy Kouassi pourrait finalement signer son premier contrat professionnel au PSG. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours !

Le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain risque d’être très mouvementé et la défense pourrait être le gros chantier de Leonardo cet été. Entre le possible départ de Thiago Silva, celui de Layvin Kurzawa ou encore de Thomas Meunier, la dernière ligne avant le gardien de but pourrait avoir un tout nouveau visage l’année prochaine. Aux dernières nouvelles, le PSG pourrait aligner une charnière Kimpembe - Marquinhos la saison prochaine. Le club de la capitale compterait aussi sur Tanguy Kouassi, pisté par de nombreux clubs dont le Real Madrid comme vous l’a annoncé le10sport.com il y a quelques jours. Le dossier serait tout proche de prendre fin !

Une prolongation attendue dans les prochains jours ?