Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la succession de Meunier, le PSG a du pain sur la planche !

Publié le 12 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Pressenti comme étant une option viable pour combler le vide que laissera Thomas Meunier cet été, Hamari Traoré pourrait voir ses chances de signer au PSG considérablement diminuer. En effet, le Stade Rennais aurait la ferme intention de prolonger son contrat.

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Hamari Traoré serait susceptible de quitter le Stade Rennais. Et à en croire la tendance, le latéral droit du club breton se rapproche de plus en plus du PSG, où il pourrait succéder à Thomas Meunier en fin de contrat cet été. Traoré serait une piste parmi tant d’autres que Leonardo semble avoir activé dans ce secteur en marge du mercato. Compte tenu de sa situation contractuelle, Traoré serait une bonne pioche pour le PSG. Néanmoins, le Stade Rennais ne compterait pas se laisser faire.

Le Stade Rennais a un plan pour Traoré