Mercato - PSG : Les grandes manoeuvres sont lancées pour Tiémoué Bakayoko !

Publié le 12 juin 2020 à 17h45 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le Milan AC est prêt à jouer un mauvais tour au PSG pour Tiémoué Bakayoko. Les Rossoneri auraient entamé les discussions avec l'entourage du Français.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 16 avril, Leonardo songe à Tiémoué Bakayoko pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Toutefois, le directeur sportif du PSG doit se méfier du Milan AC et d'Everton. Selon nos informations du 27 mai, Rossoneri et Toffees sont également séduits par Tiémoué Bakayoko et voudraient le recruter dès le prochain mercato estival. Comme nous vous l'avons indiqué, le club lombard a même déjà approché le joueur de Chelsea. Une indiscrétion confirmée par Foot Mercato ce jeudi soir.

Le Milan AC aurait lancé les discussions avec le clan Bakayoko