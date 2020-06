Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Achraf Hakimi mettrait son avenir entre les mains de Zidane !

Publié le 12 juin 2020 à 13h30 par T.M. mis à jour le 12 juin 2020 à 14h00

Excellent au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi voit toutefois son prêt dans la Ruhr arriver à son terme. Un retour au Real Madrid se profile donc pour le Marocain, mais tout devrait dépendre de Zinedine Zidane.

Cet été, les renforts du Real Madrid pourraient bien déjà être connus des Merengue. En effet, à défaut de dépenser des millions d’euros pour renforcer l’effectif, Zinedine Zidane pourra compter sur le retour de joueurs prêtés à l’instar de Dani Ceballos, mais c’est surtout Achraf Hakimi qui cristallise actuellement toutes les attentions. Prêté depuis 2 saisons au Borussia Dortmund, le Marocain impressionne dans un rôle de piston, qui met avant tout en avant ses qualités offensives. Sous les ordres de Lucien Favre, Hakimi s’est imposé comme l’un des meilleurs au poste d’arrière droit. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid qui pourrait ainsi bâtir l’avenir de la Casa Blanca avec le joueur de 21 ans. Le natif de Madrid pourrait alors prochainement se retrouver en concurrence avec Dani Carvajal, mais le temps de jeu accordé par Zidane pourrait bien être décisif dans la décision finale d’Achraf Hakimi.

Hakimi ne veut pas faire comme Morata et Mariano

La saison prochaine, Achraf Hakimi devrait donc porter le maillot du Real Madrid. Mais cela ne serait pas encore certain à 100%. En effet, comme l’assure Sport ce vendredi, le Marocain mettrait son avenir au sein de la Casa Blanca entre les mains de Zinedine Zidane. Selon le média ibérique, se sentant important au Borussia Dortmund, le latéral droit voudrait continuer à l’être dans son prochain club. La question est donc de savoir si ce statut lui sera confié par l’entraîneur français. Et Hakimi a de quoi se poser des questions. Ces derniers mois, Zidane avait notamment réclamé les retours d’Alvaro Morata et Mariano Diaz, qui, au final, n’avaient pas eu énormément de temps de jeu. De plus, pour Achraf Hakimi, il faudra également faire avec une grosse concurrence avec Dani Carvajal, ou même Ferland Mendy, qui peut aussi jouer à droite. Il va ainsi falloir se poser les bonnes questions pour le Marocain.

Dortmund est à l’affût