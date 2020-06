Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joli coup sur le point de passer sous le nez de Zinedine Zidane ?

Publié le 12 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Depuis l’été dernier, le nom de Donny Van de Beek est annoncé au Real Madrid. Alors que cela pourrait être un joli coup pour Zinedine Zidane, le joueur de l’Ajax Amsterdam commencerait à s’impatienter…

Au contraire de Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt, Donny Van de Beek n’avait finalement pas quitter l’Ajax Amsterdam. Les prétendants ne manquaient pourtant pas pour le milieu de terrain néerlandais. Il était notamment question d’un intérêt du Real Madrid. Une rumeur qui était même revenue dans la lumière à l’occasion du dernier mercato hivernal, certains médias évoquant même un accord entre les différentes parties pour un transfert à 55M€ pour cet été. Pour autant, rien ne serait encore acté pour Van de Beek. Il n’empêche que, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, Zidane a dernièrement pris contact avec le joueur de 23 ans pour lui faire part de son intérêt. Toutefois, ça n’est pas une priorité pour cet été. Et c’est là que cela pourrait bloquer.

Van de Beek se pose des questions