Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une solution enfin trouvée pour l’arrivée de Tanguy Ndombele ?

Publié le 12 juin 2020 à 4h45 par T.M.

Ces dernières semaines, il a été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Tanguy Ndombele. Un dossier qui pourrait être remis au goût du jour puisque le joueur de Tottenham pourrait bel et bien débarquer en Catalogne.

L’été dernier, Tanguy Ndombele a posé ses valises à Tottenham. Auteur d’une excellente saison à l’OL, l’international français avait convaincu les Spurs de lâcher près de 60M€ pour se l’offrir. Toutefois, pour sa première saison en Premier League, le milieu de terrain a connu certaines difficultés, s’accrochant notamment quelques fois avec José Mourinho, qui n’a pas hésité à le reprendre de volée publiquement. De quoi jeter un froid sur la suite de son aventure avec Tottenham. Ndombele pourrait ainsi déjà faire ses valises et il y a quelques semaines, un intérêt du FC Barcelone était notamment régulièrement évoqué. Alors que cette rumeur semblait éteinte, il n’en serait finalement rien…

Ndombele dans l’opération Coutinho ?