Mercato - Barcelone : Une grosse opération en préparation avec Mourinho pour Coutinho ?

Publié le 11 juin 2020 à 13h00 par T.M.

Alors que le FC Barcelone chercherait toujours à se séparer de Philippe Coutinho, José Mourinho pourrait bien venir en aide aux Blaugrana.

L’avenir de Philippe Coutinho fait de plus en plus parler. Alors que le Brésilien est actuellement prêté au Bayern Munich, les Bavarois ont déjà fait savoir qu’ils ne lèveraient pas l’option d’achat. Un retour au FC Barcelone se profile donc, mais cela devrait être bref. En effet, le club catalan ne compterait pas vraiment sur le Brésilien, cherchant ainsi à s’en séparer. Reste à trouver preneur et la solution pourrait bien venir de Premier League. Alors qu’il était dernièrement question de discussions avec Newcastle, où un nouveau projet va prochainement voir le jour, c’est finalement du côté de Tottenham que Coutinho pourrait poser ses valises durant le mercato estival.

Coutinho au coeur d’une opération XXL ?