Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement dans le dossier Aubameyang ?

Publié le 11 juin 2020 à 12h00 par La rédaction

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang intéresserait Real Madrid, le club merengue va devoir lutter s’il veut s’offrir les services de l’attaquant d'Arsenal.

Pierre-Emerick Aubameyang a la cote sur le marché des transferts, puisqu’il serait dans le viseur du Barça, du PSG mais aussi du Real Madrid. Les madrilènes cibleraient Aubameyang pour étoffer leur secteur offensif. Alors que la situation contractuelle de l’ancien stéphanois avec Arsenal est plutôt délicate étant donné que son bail court jusqu'en juin 2021, le club présidé par Florentino Perez voudrait en profiter. Mais la partie serait encore loin d’être gagnée.

Arsenal veut convaincre Aubameyang de prolonger