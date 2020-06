Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une grosse décision pour Pogba et Camavinga !

Publié le 11 juin 2020 à 9h00 par La rédaction

Le Real Madrid, qui souhaiterait renforcer son milieu de terrain, ciblerait Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Deux joueurs pour lesquels Zidane serait prêt à beaucoup.

Avec la présence de Luka Modric vieillissant, le Real Madrid envisagerait de renforcer son milieu de terrain et courtiserait deux joueurs français pour atteindre son but. Le premier est Paul Pogba, une piste bien connue du Real Madrid puisque Zinedine Zidane souhaitait déjà l’enrôler l’été dernier mais s'était heurté aux exigences de Manchester United. Cet été, le technicien français pourrait à nouveau tenter sa chance. Le second n'est autre qu'Eduardo Camavinga. Révélation de la saison avec le Stade Rennais, le jeune espoir a réalisé d’excellentes performances pour sa première saison en Ligue 1, à tout juste 17 ans. Il aurait tapé dans l’œil du coach Merengue. Comme révélé par le10sport.com, le Real Madrid a déjà fait une première offre pour le joueur.

Pogba et Camavinga pourraient mettre en péril l’avenir d’Odegaard