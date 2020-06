Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce du PSG sur l’avenir de Thomas Tuchel !

Publié le 11 juin 2020 à 8h45 par T.M.

Alors que le doute est toujours présent autour de l’avenir de Thomas Tuchel, du côté du PSG, on a tenu à mettre les choses au point concernant l’Allemand.

Thomas Tuchel sera-t-il encore là la saison prochaine ? Depuis le retour de Leonardo au PSG, le poste de l’Allemand ne cesse d’être remis en question. En effet, le directeur sportif n’a pas choisi cet entraîneur et il pourrait donc être tenté de travailler avec un homme en qui il a confiance. En ce sens, le nom de Massimiliano Allegri ne cesse de revenir aux abords du Parc des Princes. Après une année sabbatique, l’Italien devrait prochainement revenir dans la lumière. Pourquoi pas donc sur le banc du PSG. Tuchel pourrait ainsi avoir du soucis à ce faire quant à son avenir dans la capital, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2021.

« Il sera là la saison prochaine »