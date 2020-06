Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grande nouvelle dans le feuilleton Lautaro Martinez ?

11 juin 2020

Annoncé depuis plusieurs mois comme la grande priorité offensive du FC Barcelone, Lautaro Martinez pourrait encore avoir beaucoup de temps devant lui avant de quitter l’Inter Milan. Un départ qui pourrait se faire après le 15 juillet…

Les éloges concernant Lautaro Martinez n’en finissent plus. Tous les joueurs qui ont côtoyé l’international argentin de 22 ans l’affirment : il est fait pour le Barça. Très polyvalent, très complet et redoutable devant le but, Lautaro a déjà été adoubé par Lionel Messi. Depuis plusieurs mois, le dossier traîne du côté du FC Barcelone, car l’Inter Milan reste inflexible : pour le faire venir, ce sera 111M€ ou rien. Une clause libératoire jugée pour l’instant trop élevée par le Barça, qui pourrait encore prendre son temps…

La clause de Lautaro expirerait le 15 juillet