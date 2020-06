Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme encore un peu plus pour Tonali !

Publié le 11 juin 2020 à 7h15 par La rédaction

L’Inter serait prêt à boucler le transfert de Sandro Tonali sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Le Napoli aurait également formulé une offre, mais le joueur de Brescia n’aurait d’yeux que pour le club milanais.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Brescia, Sandro Tonali a de grandes chances de quitter son club actuel lors du prochain mercato. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le PSG avait coché son nom, mais le milieu de terrain n’a pas voulu quitter l’Italie et semble aujourd’hui proche d’un transfert vers l’Inter. De son côté, le club nerazzurro voudrait boucler ce dossier au plus vite et accueillir dans ses rangs Sandro Tonali.

L'Inter prêt à passer à l'action